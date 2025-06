Monza, ufficiale il rinnovo di Keita Balde fino al 2027

Il Monza ha comunicato il rinnovo di contratto dell’attaccante Keita Balde, che lo legherà al club biancorosso fino al 2027

Dopo essere arrivato al club del presidente Galliani nel febbraio del 2024, Keita Balde ha rinnovato il suo contratto con il Monza.

Nonostante la retrocessione in Serie B, dopo essere arrivata ultima nel campionato di Serie A a causa dei soli 18 punti conquistati, la società biancorossa ha deciso di puntare ancora sull’attaccante senegalese (con passaporto spagnolo).

Giocatore che durante la stagione è sceso in campo 11 volte, trovando anche 2 reti in campionato. Tutti e due arrivati in trasferta: uno contro l’Udinese e l’altro a San Siro contro l’Inter.

Di seguito il comunicato del Monza diffuso sui propri canali ufficiali.

Monza, ufficiale il rinnovo di Keita

Queste le parole utilizzate dal Monza sui propri mezzi di comunicazione sul rinnovo dell’attaccante ex Lazio e Inter: “AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Keita Balde fino al 30 giugno 2027“.

“Arrivato in Brianza lo scorso febbraio, l’attaccante ha collezionato 11 presenze e 2 reti in biancorosso, distinguendosi per il suo talento e la sua personalità dentro e fuori dal campo. L’avventura insieme continua, complimenti Keita!“.