Paolo Bianco, dopo l’annuncio del club arrivato l’11 giugno, resterà l’allenatore del Monza per la prossima stagione: i dettagli

Nessuna sorpresa: nonostante il cambio di proprietà, Paolo Bianco rimarrà l’allenatore del Monza.

Questo è quanto si apprende nella giornata di martedì 1 luglio. Giornata in cui, come aveva annunciato il club l’11 giugno con un comunicato diffuso sul proprio sito, è iniziato il lavoro dell’ex Frosinone sulla panchina della squadra biancorossa.

Ricordiamo che il contratto firmato da Bianco vale due anni, con rinnovo automatico per un altro anno al raggiungimento di determinate condizioni.

Nonostante le voci, può dunque cominciare il percorso dell’allenatore con la sua nuova squadra.

Monza, Bianco resterà l’allenatore

