Sassuolo, Cheddira è in uscita: Monza vicino all’attaccante
Walid Cheddira può lasciare il Sassuolo: l’attaccante ex Frosinone va verso il trasferimento in Serie B, al Monza
Si muove il mercato in uscita del Sassuolo: Walid Cheddira può salutare il club neroverde.
L’attaccante classe 1998, infatti, va verso il trasferimento al Monza, che al momento si trova secondo in Serie B e lotta per tornare in A dopo appena una stagione.
Arrivato nello scorso mercato estivo, Cheddira fin qui ha faticato a trovare spazio, giocando in tutto 15 gare tra campionato e Coppa Italia e segnando una rete.
Il Monza, dunque, è vicino all’ex Frosinone per rinforzare il reparto offensivo in questa sessione di mercato invernale.