Sassuolo, Cheddira è in uscita: Monza vicino all’attaccante

Walid Cheddira può lasciare il Sassuolo: l’attaccante ex Frosinone va verso il trasferimento in Serie B, al Monza

Si muove il mercato in uscita del Sassuolo: Walid Cheddira può salutare il club neroverde.

L’attaccante classe 1998, infatti, va verso il trasferimento al Monza, che al momento si trova secondo in Serie B e lotta per tornare in A dopo appena una stagione.

Arrivato nello scorso mercato estivo, Cheddira fin qui ha faticato a trovare spazio, giocando in tutto 15 gare tra campionato e Coppa Italia e segnando una rete.

Il Monza, dunque, è vicino all’ex Frosinone per rinforzare il reparto offensivo in questa sessione di mercato invernale.