Modena, colpo Zanimacchia: arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di A

Il Modena è pronto a dare il benvenuto a Zanimacchia: le ultime

Colpo del Modena che è pronto ad accogliere Luca Zanimacchia. Quella dell’attaccante rappresenta un’altra operazione che conferma le ambizioni del club e le strategie importanti del direttore sportivo Catellani.

Il classe 1998, reduce dall’esperienza con la Cremonese, arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Zanimacchia, nella scorsa stagione, ha giocato 33 partite tra Serie B, Coppa Italia e playoff mettendo a segno un gol e quattro assist. Contribuendo, difatti, al ritorno del club nella massima serie.

Nel corso della sua carriera, inoltre, l’attaccante ha vestito le maglie di Genoa, Parma, Real Saragozza e Juventus U23.