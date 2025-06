Milan, nuovi contatti per Zinchenko: costi d’ingaggio alti

Nuovi contatti per il calciatore del club inglese: la situazione

Non solo in fase offensiva. Il Milan cerca di rinforzare ogni reparto in vista della prossima stagione.

Ci sono stati, infatti, nuovi contatti con Zinchenko. Il nodo però è l’ingaggio alto: si dovrà trovare l’intensa con il calciatore dell’Arsenal.

Zinchenko è un esperto del calcio inglese. Il terzino ucraino è approdato in Premier League nella stagione 2017-2018 dal PSV Eindhoven. Dopo 5 anni al Manchester City, il classe ’96 ha salutato il club di Guardiola per trasferirsi all’Arsenal.

In poco tempo Zinchenko è diventato un leader dei Gunners. Con il club londinese il numero 17 ha totalizzato 91 presenze in 3 stagioni, arricchite da 3 gol e 5 assist.