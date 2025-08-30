Milan, ufficiale l’arrivo di Nkunku: il comunicato
Il Milan ha un nuovo attaccante, ufficiale l’arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea: il comunicato del club rossonero
Maglia numero 18 e un carico pieno di aspettative: il Milan ha così accolto Christopher Nkunku dal Chelsea.
Il giocatore francese è diventato ufficialmente un nuovo giocatore rossonero dopo le visite superate e le firme sui contratti.
Questo il comunicato del club: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L’attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030“.
E continua: “Christopher Nkunku indosserà la maglia rossonera numero 18“.