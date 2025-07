Ricci è arrivato a Milano | FOTO E VIDEO

Prime immagini da nuovo giocatore del Milan per il centrocampista

Samuele Ricci è arrivato a Milano.

Queste le prime immagini da nuovo giocatore del Milan: nelle prossime ore, Ricci effettuerà le visite mediche di rito. E infine, ci sarà la firma sul contratto.

L’ormai ex centrocampista del Torino passerà ai rossoneri per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus. Al Torino, inoltre, andrà anche il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Ricci firmerà un contratto di 4 anni a 2 milioni di euro a stagione.

Ricci-Milan: il programma di giovedì 3 luglio

La prima giornata di Samuele Ricci da nuovo giocatore del Milan inizierà con le visite mediche di rito alla Madonnina. Una volta completate l’ormai ex centrocampista del Torino partirà nel primo pomeriggio in direzione Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva. Infine, nel tardo pomeriggio, l’ultima tappa a Casa Milan dove firmerà il contratto con i rossoneri