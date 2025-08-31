Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, si attendono risposte per Rabiot e Gomez

Gianluca Di Marzio 31 Agosto 2025
rabiot-marsiglia-imago-gpo-interna
Adrien Rabiot

Le ultime in casa rossonera

Tempo di attese in casa Milan.

La società rossonera aspetta risposte sul fronte Rabiot e Gomez, trattative attualmente in corso in questa fase finale di calciomercato.

Rabiot, che conosce già bene la Serie A dopo gli anni alla Juventus, rappresenta un profilo di grande esperienza, in grado di alzare il livello del centrocampo di Massimiliano Allegri.

Il giocatore del Liverpool, invece, ha dato apertura al trasferimento: si attende la risposta del Liverpool.