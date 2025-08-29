Milan, iniziate le visite mediche di Nkunku | FOTO e VIDEO
Christopher Nkunku è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan, in arrivo dal Chelsea: le visite mediche
Dopo una trattativa durata pochi giorni, Christopher Nkunku è arrivato nella serata di giovedì 28 agosto a Milano.
Il giocatore francese si prepara così a diventare un nuovo giocatore rossonero, a disposizione della rosa di Massimiliano Allegri.
Nella giornata di venerdì 29 agosto, l’attaccante (quasi) ex Chelsea sta sostenendo le visite mediche di rito.
Dopodiché, sono attese le firme sul contratto e l’ufficialità del giocatore, che andrà a rinforzare il reparto offensivo del club. Francese che indosserà la maglia numero 18.