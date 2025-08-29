Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, iniziate le visite mediche di Nkunku | FOTO e VIDEO

Redazione 29 Agosto 2025
Nkunku alle visite mediche con il Milan
Christopher Nkunku è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan, in arrivo dal Chelsea: le visite mediche

Dopo una trattativa durata pochi giorni, Christopher Nkunku è arrivato nella serata di giovedì 28 agosto a Milano.

Il giocatore francese si prepara così a diventare un nuovo giocatore rossonero, a disposizione della rosa di Massimiliano Allegri.

 

Nella giornata di venerdì 29 agosto, l’attaccante (quasi) ex Chelsea sta sostenendo le visite mediche di rito.

Dopodiché, sono attese le firme sul contratto e l’ufficialità del giocatore, che andrà a rinforzare il reparto offensivo del club. Francese che indosserà la maglia numero 18.