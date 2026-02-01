Questo sito contribuisce all'audience di

Mateta-Milan: il medico dei rossoneri domani a Parigi per verificare le condizioni

Gianluca Di Marzio 1 Febbraio 2026
Il post social di Mateta, con il blocco del suo passaggio al Milan
Jean-Philippe Mateta (IMAGO)

Le ultime sull’attaccante del Crystal Palace

Le valutazioni del Milan per Mateta proseguiranno nella giornata di domani, lunedì 2 febbraio.

Il medico dei rossoneri volerà a Parigi per verificare le condizioni dell’attaccante (e quello che le prime visite hanno già confermato): poi arriverà la decisione finale.

Ricordiamo che, come riportato David Ornstein, il Palace ha trovato l’accordo per Jorgen Strand Larsen dal Wolverhampton proprio per l’attacco (e come suo sostituto).

Ma considerata proprio la decisione di Nkunku di rimanere a Milano (su c’erano il Fenerbahce e la Roma), non è certo che il francese possa arrivare subito.