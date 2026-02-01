Mateta-Milan: il medico dei rossoneri domani a Parigi per verificare le condizioni
Le ultime sull’attaccante del Crystal Palace
Le valutazioni del Milan per Mateta proseguiranno nella giornata di domani, lunedì 2 febbraio.
Il medico dei rossoneri volerà a Parigi per verificare le condizioni dell’attaccante (e quello che le prime visite hanno già confermato): poi arriverà la decisione finale.
Ricordiamo che, come riportato David Ornstein, il Palace ha trovato l’accordo per Jorgen Strand Larsen dal Wolverhampton proprio per l’attacco (e come suo sostituto).
Ma considerata proprio la decisione di Nkunku di rimanere a Milano (su c’erano il Fenerbahce e la Roma), non è certo che il francese possa arrivare subito.