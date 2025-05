Il Milan accelera per Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno aumentato l’offerta all’allenatore e sperano di chiudere nelle prossime ore

Il Milan accelera per Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno aumentato l’offerta economica per il contratto biennale proposto all’ex Juve che non ha ancora firmato il suo contratto.

Il club spera e si aspetta di concludere l’affare nella serata di oggi o, al più tardi, nella mattina di domani 30 maggio. Il Milan ha le idee chiare: non si andrà oltre con i tempi.

Come vi abbiamo raccontato, il Milan e Allegri si sono avvicinati già negli scorsi giorni. La fiducia dei rossoneri è aumentata con il passare delle ore e, per questo motivo, la società ha deciso di accelerare i tempi.

Per l’ex allenatore di Cagliari e Juventus si tratterebbe di un ritorno a San Siro. Massimiliano Allegri, infatti, ha già allenato i rossoneri vincendo lo scudetto nella stagione 2010/2011.

Il Milan del futuro

In estate il Milan proverà a costruire una squadra vincente. Dopo le contestazioni che hanno caratterizzato la stagione rossonera, la società ha deciso di puntare su un allenatore di qualità. Per questo motivo, il club ha puntato l’all-in su Massimiliano Allegri.

Il cambio in panchina non è l’unica novità. Negli scorsi giorni, i rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo di Igli Tare. L’ex Lazio è il nuovo direttore sportivo del Milan.

La stagione rossonera

Il Milan è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative. Prima Fonseca, poi Conceiçao, i due allenatori portoghesi non sono riusciti a traghettare la squadra verso la zona alta della classifica.

Il Milan ha concluso il campionato all’ottavo posto, fuori dalle coppe europee. I rossoneri avrebbero potuto centrare la qualificazione all’Europa League con la vittoria della Coppa Italia, tuttavia Leao e compagni hanno perso l’ultimo atto lo scorso 14 maggio contro il Bologna.