Milan, il sostituto di Maignan può essere Perri del Lione

Il Milan valuta il profilo di Lucas Perri del Lione. Portiere classe 1997, il brasiliano potrebbe essere il sostituto di Maignan

Il futuro di Mike Maignan al Milan è in dubbio. Il Chelsea si è fatto avanti per il portiere e le parti proseguono nella trattativa, anche se non c’è ancora un’intesa tra i due club. I rossoneri, dunque, studiano il profilo giusto per sostituire il francese.

Il post Maignan può essere Lucas Perri. Portiere classe 1997 del Lione, il brasiliano ha totalizzato 10 clean sheets in 33 presenze nella scorsa stagione di Ligue 1. Il Milan valuta Perri dato anche il muro della Roma per Mile Svilar e del Parma per Zion Suzuki.