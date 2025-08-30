Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, un’altra alternativa ad Akanji è Joe Gomez del Liverpool

Gianluca Di Marzio 30 Agosto 2025
Joe Gomez con la maglia del Liverpool (Imago)
Il Milan continua a lavorare per trovare un rinforzo in difesa: un altro nome valutato dai rossoneri è quello di Joe Gomez del Liverpool

Non si ferma il calciomercato del Milan, che sta cercando un altro profilo difensivo da regalare a Massimiliano Allegri.

I rossoneri stanno valutando per arrivare a Manuel Akanji, difensore del Manchester City.

Lo svizzero classe 1995 non ha ancora aperto al club italiano e per questo si valutano le alternative.

Oltre a Juan Foyth del Villareal, un altro nome valutato è quello di Joe Gomez, centrale inglese del Liverpool.