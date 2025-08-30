Milan, un’altra alternativa ad Akanji è Joe Gomez del Liverpool
Il Milan continua a lavorare per trovare un rinforzo in difesa: un altro nome valutato dai rossoneri è quello di Joe Gomez del Liverpool
Non si ferma il calciomercato del Milan, che sta cercando un altro profilo difensivo da regalare a Massimiliano Allegri.
I rossoneri stanno valutando per arrivare a Manuel Akanji, difensore del Manchester City.
Lo svizzero classe 1995 non ha ancora aperto al club italiano e per questo si valutano le alternative.
Oltre a Juan Foyth del Villareal, un altro nome valutato è quello di Joe Gomez, centrale inglese del Liverpool.