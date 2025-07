Milan, prevista per domani la risposta del Bruges per Jashari

Le ultime

Jashari al Milan: le prossime ore potrebbero essere decisive.

Secondo le ultime informazioni, infatti, è prevista per domani – martedì 8 luglio – la risposta del Bruges per il centrocampista svizzero classe 2002.

Come raccontato, i rossoneri hanno presentato al Club Brugge un’offerta da 32 milioni di euro più bonus per lo svizzero. Il Milan non vuole fare aste, ritiene l’offerta significativa. si aspetta che il club belga dica di sì.

Nel corso dell’ultima stagione Jashari ha collezionato 52 presenze – tra campionato e coppe -, 4 gol e 6 assist.