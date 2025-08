È finita la “telenovela” tra Milan e Bruges per Jashari: il centrocampista svizzero sarà in serata a Milano per la sua nuova avventura

Come raccontato in queste ore, il Milan ha trovato l’intesa finale con il Bruges per arrivare ad Ardon Jashari.

È finita la “telenovela” tra i due club, con il classe 2002 che è atteso in serata (mercoledì 5 agosto) a Milano.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO