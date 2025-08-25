Milan, nuovo incontro con gli agenti di Harder: si cerca l’intesa
Il Milan sta lavorando per arrivare a un nuovo attaccante: continuano i contatti per Harder dello Sporting Lisbona
La trattativa per arrivare a Conrad Harder entra nel vivo.
Nella giornata di lunedì 25 agosto, il Milan ha avuto un nuovo incontro con l’agente del giocatore per definire la parte contrattuale. In più, proseguono i contatti con lo Sporting per chiudere per l’attaccante.
Dopo la rinuncia a Boniface, è il danese classe 2005 il profilo che la società ha scelto come attaccante da mettere a disposizione a Massimiliano Allegri.
Le parti sono a lavoro nuovamente per avanzare nella trattativa sul contratto e sull’accordo economico tra i due club. Operazione che si aggira sui 24 milioni di euro più 3 di bonus, cui va aggiunta una percentuale sulla rivendita.