Milan-Füllkrug, inviata un’offerta al West Ham: prestito con diritto di riscatto

Il Milan ha inviato un’offerta al West Ham per Füllkrug. I rossoneri cercano l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Il Milan accelera per Niclas Füllkrug. I rossoneri hanno inviato al West Ham un’offerta ufficiale di prestito con diritto di riscatto per il tedesco. La squadra di Massimiliano Allegri attende una risposta dal club inglese, intanto il Milan e il giocatore hanno già raggiunto l’accordo.

In questa stagione Füllkrug sta ancora cercando i numeri che lo hanno contraddistinto negli anni precedenti. Il tedesco ha raccolto 9 presenze con gli Hammers, 8 in Premier League e una in EFL Cup, senza segnare alcun gol.

Per l’attaccante si tratta della seconda stagione in Inghilterra. Lo scorso anno, sempre al West Ham, è sceso in campo in 20 partite, arricchite da 3 gol e 2 assist.

Il Milan vuole un attaccante per aumentare le pedine a disposizione di Allegri. Dall’infortunio alla caviglia di Santiago Gimenez, con conseguente operazione chirurgica, l’allenatore non ha più potuto contare su un centravanti “puro”, adattando in attacco Leão, Nkunku e Pulisic.