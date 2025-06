Milan, Dzemaili su Jashari: “È sempre stato un leader, quest’anno mi ha sorpreso”

Jashari, centrocampista che piace al Milan (Imago)

Le parole dell’ex centrocampista della Serie A, Blerim Dzemaili, sul suo connazionale Ardon Jashari, che tanto piace al Milan

Giorni di calciomercato intensi per il Milan, che dopo aver chiuso per Samuele Ricci vuole completare la mediana con altri colpi importanti.

Su tutti, i rossoneri seguono con maggiore attenzione Jashari e Xhaka, individuati come profili capaci di alzare il livello del centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dei due svizzeri ha parlato ai microfoni di Sky Sport Blerim Dzemaili, loro connazionale, ha provato a dare qualche informazione in più ai tifosi del Milan e non solo.

Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Dzemaili su Jashari e Xhaka

Prima di tutto, l’ex centrocampista di Bologna e Napoli ha parlato di Jashari: “L’ho visto giocare la prima volta 3/4 anni fa, è sempre stato un leader, un giocatore che non si nasconde mai e a cui piace tanto giocare davanti la difesa. In nazionale nell’ultima partita ha anche giocato al fianco di Xhaka e ha fatto bene. Può ricoprire tanti ruoli, è cresciuto molto nell’ultimo anno al Brugge, tutti sapevamo avesse questo talento ma non pensavamo potesse fare così bene“.

“Lui o Xhaka per il Milan? Jashari ha tanto futuro davanti a sé e ovviamente deve crescere, mentre Xhaka è già a un livello top. Sono entrambi fortissimi, farebbero molto bene al Milan perché saprebbero giocare in Serie A e immagino abbiano già chiesto qualche consiglio“.

E infine, è tornato su Jashari ricordando la grande prestazione contro l’Atalanta ai playoff della scorsa Champions League: “Le partite contro l’Atalanta e contro Ederson hanno mostrato quanto sia forte. Lì mi ha sorpreso tanto, soprattutto quanto sia cresciuto in un anno. Il calcio svizzero ovviamente non è al livello della Serie A, però il doppio scontro di Champions League mi ha colpito davvero e ho notato quanti passi in avanti importanti abbia fatto“.