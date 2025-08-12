Milan, iniziate le visite mediche di De Winter | FOTO E VIDEO
Ora le visite mediche, poi la firma attesa in serata: le ultime
Dopo aver formalizzato in mattinata il trasferimento, Koni De Winter è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche.
Arrivato poco fa alla clinica medica La Madonnina, la firma sul contratto è prevista in serata.
Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’ormai ex Genoa sarà il sostituto di Malick Thiaw (destinato al Newcastle).
Operazioni che, ricordiamo, è stata chiusa a 22/23 milioni di euro bonus compresi.
