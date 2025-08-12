Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, iniziate le visite mediche di De Winter | FOTO E VIDEO

Luca Bendoni 12 Agosto 2025
Koni De Winter

Ora le visite mediche, poi la firma attesa in serata: le ultime

Dopo aver formalizzato in mattinata il trasferimento, Koni De Winter è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche.

Arrivato poco fa alla clinica medica La Madonnina, la firma sul contratto è prevista in serata.

 

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’ormai ex Genoa sarà il sostituto di Malick Thiaw (destinato al Newcastle).

Operazioni che, ricordiamo, è stata chiusa a 22/23 milioni di euro bonus compresi.

 

