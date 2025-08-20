Milan, per l’attacco è sempre più vicino Victor Boniface

L’attaccante del Bayer Leverkusen Victor Boniface è vicino al diventare un nuovo attaccante del Milan: la situazione

Continua la ricerca di un attaccante da parte del Milan, che vuole regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo per la propria rosa.

Nelle ultime ore ha preso sempre più quota (per vari motivi) il nome di Victor Boniface, centravanti del Bayer Leverkusen.

Il club ha inviato un’offerta ufficiale ai tedeschi (confermata anche dai tedeschi di Sky DE), che stanno ora decidendo e valutando se modificare le condizioni e le cifre dell’affare.

La proposta è stata considerata “buona” e le parti sono entrate ora nel vivo: filtra ottimismo e il giocatore è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore rossonero.

Milan, Boniface e le novità per l’attacco

Per quanto riguarda invece Rasmus Højlund, i rossoneri sono ancora fermi alla proposta del prestito con diritto di riscatto, con l’ex Atalanta che preferirebbe invece la formula del trasferimento definitivo o del prestito con obbligo.

Resta dunque questo il nodo per l’attaccante del Manchester United.