Milan, Bennacer va alla Dinamo Zagabria: è ufficiale

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria: il comunicato del club croato

Nonostante il calciomercato chiuso in Italia, in altri paesi non sono ancora terminate le operazioni di mercato.

Tra queste c’è quella che riguarda Ismael Bennacer, centrocampista del Milan che volato in Croazia, precisamente alla Dinamo Zagabria.

Questo il comunicato del club croato: “Con grande piacere annunciamo che il nazionale algerino e centrocampista dell’AC Milan, Ismael Bennacer, rafforzerà il GNK Dinamo! Dinamo e AC Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriva a Zagabria, dove sosterrà le visite mediche prima della firma ufficiale del contratto“.

Che si conclude: “Il suo arrivo rappresenta un grande rinforzo per il nostro club e un passo importante nel rafforzamento della squadra in vista delle prossime sfide“.