L’ormai ex centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, è pronto per iniziare la sua nuova avventura con il Milan: la data dell’arrivo

Sarà lunedì 14 luglio la giornata in cui Luka Modric inizierà la sua avventura con il Milan.

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club con il Real Madrid, il centrocampista ha definitivamente salutato gli spagnoli.

Un passaggio che non sa di addio, ma di un arrivederci quello dell’ormai ex numero 10. Come scritto da lui stesso sui suoi social nel messaggio di addio ai blancos pubblicato nella giornata di sabato 12 luglio.

Intanto, il giocatore è atteso a Milano per iniziare la sua nuova avventura. La Serie A si prepara dunque ad abbracciare un altro Pallone d’Oro nel proprio campionato.

Milan, lunedì l’arrivo di Modric a Milano

Sta per terminare il conto alla rovescia. Luka Modric è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan, andando a definire il secondo colpo in entrata a metà campo dei rossoneri dopo quello di Samuele Ricci.

“Serve un punto di riferimento per questa squadra, Luka viene qui per vincere“, aveva commentato Igli Tare, direttore sportivo del Milan, durante la sua presentazione. Un messaggio chiaro, che fa capire quelle che saranno almeno le intenzioni del giocatore e del club per la prossima stagione.