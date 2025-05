Milan, incontro con la Roma per Saelemaekers: i dettagli

Saelemaekers, giocatore Roma (PHOTO CREDITS: Domenico Bari)

Primo giorno di fuoco per Igli Tare al Milan: incontro con la dirigenza della Roma per Alexis Saelemaekers.

Un primo giorno ricco di impegni per Igli Tare. Prima ancora del suo annuncio ufficiale come nuovo direttore sportivo del Milan, ha accolto negli uffici di via Aldo Rossi la dirigenza della Roma.

Il club giallorosso era rappresentato in questo tavolo di mercato dall’omologo di Tare, Florent Ghisolfi, e con lui anche dal team manager Ricchio e dal CEO Vitali.

Nel corso di questo incontro, la Roma ha espresso volontà di negoziare con il Milan un nuovo accordo per trattenere Alexis Saelemaekers.

Il meeting è stato descritto come interlocutorio. Un primo incontro tra Tare e Ghisolfi per aprire la trattativa per l’esterno belga: i discorsi continueranno nelle prossime settimane. È infatti previsto un nuovo appuntamento tra le parti a stretto giro.

I numeri stagionali di Saelemaekers

Alexis Saelemaekers ha giocato la stagione 24/25 alla Roma in prestito dal Milan. Con la maglia giallorossa ha raccolto 31 presenze tra Serie A (22), Europa League (7) e Coppa Italia (2).

In totale il 25enne belga ha realizzato 7 gol, tutti in campionato, e fornito 7 assist, distribuiti fra le tre competizioni.