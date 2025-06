Il Milan sta definendo la cessione di Marco Pellegrino, difensore argentino, al Boca Juniors: i dettagli

Si prepara a chiudere una cessione il Milan. Si tratta di Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002 che ha disputato l’ultima stagione in prestito all’Huracan, formazione argentina.

È il Boca Juniors la squadra interessata: i due club stanno definendo l’accordo per una cifra di 3.5/4 milioni di euro.

Rossoneri che avrebbero, inoltre, anche un 20% circa sulla futura rivendita del giocatore da parte del club argentino.

Inizia dunque a muoversi il mercato del Milan, che dopo aver ufficializzato l’arrivo di Allegri in panchina ha iniziato a programmare la prossima stagione.

Milan, Pellegrino verso il Boca Juniors

Arrivato a Milano nell’agosto del 2023 dal Platense, Marco Pellegrino ha collezionato una sola presenza in rossonero. La sua avventura al Milan è stata caratterizzata da diversi prestiti: sia in Italia, alla Salernitana, che in Argentina, all’Indipendiente e all’Huracan.

Sono 11 le presenze del classe 2002 in Serie A: 10 quelle collezionate con la Salernitana. Tre presenze anche con l’U23 dell’Argentina per il calciatore, mentre non è mai arrivata la convocazione con la nazionale maggiore.