Kumbulla al Mallorca in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro

Gianluca Di Marzio 15 Agosto 2025

 

Marash Kumbulla, calciatore Roma

Il calciatore è pronto a tornare in Spagna

Kumbulla torna in Spagna. Il difensore della Roma è pronto a vestire la maglia del Mallorca in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

Lo stipendio per la stagione 2025/2026 verrà pagato quasi interamente dal club spagnolo. Mentre, sarà coperto interamente dal Mallorca in caso di salvezza (e a seconda del numero di presenze del calciatore).

 

Il difensore è pronto, dunque, a volare in Spagna nelle prossime ore.

Poi, la firma all’inizio della prossima settimana.