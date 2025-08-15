Kumbulla al Mallorca in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro
Il calciatore è pronto a tornare in Spagna
Kumbulla torna in Spagna. Il difensore della Roma è pronto a vestire la maglia del Mallorca in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.
Lo stipendio per la stagione 2025/2026 verrà pagato quasi interamente dal club spagnolo. Mentre, sarà coperto interamente dal Mallorca in caso di salvezza (e a seconda del numero di presenze del calciatore).
Il difensore è pronto, dunque, a volare in Spagna nelle prossime ore.
Poi, la firma all’inizio della prossima settimana.