Roma-Malen, principio d’intesa con l’Aston Villa: si aspetta l’ok del giocatore

Operazione in prestito con diritto di riscatto sui 25-30 milioni di euro

In attesa di Raspadori, la Roma continua a lavorare per Malen.

I giallorossi hanno raggiunto un principio d’intesa con l’Aston Villa per un prestito con diritto di riscatto sui 25-30 milioni di euro.

Ora si aspetta solo il sì del giocatore.

Per il classe ’99 sarebbe la prima esperienza in Italia dopo aver girato l’Europa tra Olanda con Ajax e PSV, Germania vestendo la maglia del Dortmund e Inghilterra con Arsenal e Aston Villa, squadra attuale.