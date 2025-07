L’attaccante Luis Diaz si trasferisce dal Liverpool al Bayern Monaco a titolo definitivo: il comunicato del club inglese

Dopo una lunga trattativa, l’esterno offensivo del Liverpool Luis Diaz si è trasferito al Bayern Monaco.

Operazione a titolo definitivo, con il giocatore che lascia così il club inglese dopo 3 anni e mezzo con i Reds, con cui ha vinto anche la Premier League la scorsa stagione.

Nel lungo comunicato pubblicato dal Liverpool sui propri canali ufficiali si legge: “Diaz inizia ora un altro capitolo della sua carriera, completando il trasferimento definitivo in Bundesliga con il Bayern“.

E continua: “Tutti al Liverpool FC ringraziano Luis per il suo contributo durante la sua permanenza nel club e gli augurano il meglio per il futuro“.

Luis Diaz è un nuovo giocatore del Bayern Monaco

Dopo essere arrivato in Germania nella mattina di martedì 29 luglio, il colombiano ha sostenuto le visite mediche di rito in Baviera alla clinica Barmherzige Brüder di Monaco. Nella gioranta di mercoledì 30 luglio è poi arrivata l’ufficialità, riportata da entrambi i club sui propri canali.

L’esterno diventa così un nuovo giocatore del Bayern Monaco, che l’ha acquistato dal Liverpool per 75 milioni di euro, come riportato da Sky Sport Deutschland. Per l’attaccante un contratto di 4 anni fino al 2029.