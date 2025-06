Il Liverpool è al lavoro con il Bournemouth per chiudere l’accordo per l’arrivo di Milos Kerkez. I Cherries hanno 3 nomi per sostituire il difensore

Lavori in corso tra Bournemouth e Liverpool per il trasferimento ad Anfield del difensore Milos Kerkez. Le Cherries hanno individuato 3 nomi per sostituire l’ungherese ex Milan: Adrien Truffert del Rennes, Quilindschy Hartman del Feyenoord e Quentin Merlin del Marsiglia.