Dalla Serie A alla Serie B passando anche per il calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di sabato 1 febbraio

12:49 – Sampdoria molto avanti per Abiuso. Offerto al Modena un prestito oneroso con diritto di riscatto. In più, al Modena verrà girato in prestito anche Stipe Vulikic