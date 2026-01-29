Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di giovedì 29 gennaio 2026
09.37 – Empoli, vicino l’arrivo di Fila in prestito dal Venezia
09.18 – Spezia, ufficiale la cessione di Przemyslaw Wisniewski al Widzew Łódź.
08.57 – Virtus Entella, interesse per Leonardo Mendicino. Il centrocampista di proprietà dell’Atalanta, in prestito alla Reggiana, ha collezionato 8 presenze nella prima parte di campionato.
08.53 – Spezia, prevista per oggi la firma di Ruggero sul contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno. Per Skjellerup, invece, si attende il via libera del Sassuolo, che vuole prima chiudere la trattativa per Nzola