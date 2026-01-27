Questo sito contribuisce all'audience di

Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Gianluca Di Marzio 27 Gennaio 2026
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di martedì 27 gennaio 2026

11.30 – Ora è ufficiale: Mandas è un nuovo giocatore del Bournemouth.


10.10 – Mantova, ufficiale l’arrivo del difensore francese Fahem Yahia Benaissa. Il classe 2002 dall’AC Casa Pia in prestito con diritto di riscatto.