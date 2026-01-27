Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di martedì 27 gennaio 2026
11.30 – Ora è ufficiale: Mandas è un nuovo giocatore del Bournemouth.
Christos Mandas has completed a loan move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/jUDRWt1daY
— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026
10.10 – Mantova, ufficiale l’arrivo del difensore francese Fahem Yahia Benaissa. Il classe 2002 dall’AC Casa Pia in prestito con diritto di riscatto.