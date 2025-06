Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di lunedì 9 giugno

10:00 – Terminato l’incontro tra Chivu e la dirigenza del Parma per la risoluzione del contratto: ora viaggio per Milano e ufficialità attesa in giornata

8:00 – Ufficiale il passaggio di Arthur Cabral al Botafogo: per l’ex Fiorentina contratto fino al 2028