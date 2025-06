Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di sabato 7 giugno

18:02 – Parma, ufficiale l’arrivo di Nahuel Ordoñez. Il comunicato: “Parma Calcio annuncia che Christian Nahuel Ordoñez è stato acquistato a titolo definitivo dal Club Atlético Vélez Sarsfield. Il centrocampista argentino ha grande talento e personalità, il suo valore lo ha dimostrato fin da subito con la maglia della squadra argentina: un gol e 6 assist evidenziano le sue qualità tecniche, una presenza costante per i compagni, tanto che dal gennaio 2023 ad oggi, è il calciatore che ha vinto più duelli (408) e più contrasti (109) fra i nati dal 2004 in su tra tutte le competizioni. Dopo 90 match con la maglia del Club Atlético Vélez Sarsfield, Christian Nahuel è pronto a scrivere una nuova storia in gialloblu”.

17.18 – Rapid Bucarest, Mauro Pederzoli sarà il nuovo direttore sportivo