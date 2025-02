Calciomercato LIVE: Tutte le trattative di giornata

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di domenica 2 febbraio

12:35 – Milan, Lazetic non andrà all’Aberdeen a gennaio. Possibile nuovo tentativo degli scozzesi in estate per un prestito con diritto di riscatto.

12:34 – Manchester United: ufficiale l’arrivo di Dorgu: contratto fino al 2030 con opzione per un ulteriore anno.

12:03 – Palermo, fatta per la cessione di Nedelcearu all’Akron, in Russia. L’Empoli sta trattando per Diakité.

11:00 – Benfica, in corso la trattativa per risolvere gli ultimi dettagli con il Como per il trasferimento di Belotti.

10:30 – Galatasaray, Morata è partito in direzione Istanbul.

10:30 – Torino, ufficiale l’acquisto di Casadei.

09:55 – Fiorentina, trovato l’accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Zaniolo

09:23 – Palermo, iniziate le visite mediche di Pohjanpalo.

08:55 – Milan, iniziate le visite mediche di Santiago Gimenez.