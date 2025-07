Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di mercoledì 9 luglio

10.40 – Modena, ufficiale l’arrivo di Davide Adorni: contratto biennale per il difensore centrale.

10.1o – Padova, non solo Papu. In arrivo Jonas Harder dalla Fiorentina e Lorenzo Villa dalla Juventus. La trattativa per Luca Di Maggio dell’Inter è in stand-by. Anche Baselli atteso per le visite mediche. Per il reparto esterni, in lista Ghiglione e Sala.

10.00 – Avellino, ufficiale l’arrivo di Valerio Crespi: contratto triennale per l’attaccante.