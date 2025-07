Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di giovedì 31 luglio

10:45 – A sorpresa Victor Eletu resta al Milan. Il contratto del centrocampista nigeriano classe 2005 era scaduto il mese scorso, ma il Milan crede in lui e ha trovato l’accordo con il giocatore per un nuovo contratto: avrà durata biennale con opzione per il terzo anno. Eletu lavorerà in questi mesi con il Milan Futuro di Massimo Oddo – importante per la sua permanenza – al fine di ritrovare, dopo una stagione di infortuni, la condizione di due anni fa, quando era perno della Primavera e convocato più volte in prima squadra.