Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di domenica 31 agosto.
12:oo – Baldanzi-Verona, incontro in corso adesso per chiudere la trattativa che porterebbe il classe 2003 della Roma in gialloblù.
11:57 – Reggiana, è fatta per Charlys Matheus Lima Pontes o più semplicemente Charlys, centrocampista brasiliano classe 2004 del Verona.
11:55 – Niente Sampdoria per Fellipe Jack: trattativa saltata. Ci sono Pescara o Spezia per il classe 2006 del Como
11:00 – Napoli, in uscita Luis Hasa va alla Carrarese in Serie B
10:45 – Cremonese, per la difesa spunta anche l’idea Mikayil Faye del Rennes, difensore senegalese classe 2004 ex Barcellona.
10.30 – In giornata previsti nuovi contatti Roma-Cagliari per Alessandro Romano. Molto dipenderà dagli altri possibili movimenti dei giallorossi a centrocampo.