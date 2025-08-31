Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Questo sito contribuisce all'audience di

Redazione 31 Agosto 2025
Hotel Sheraton, Milano

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di domenica 31 agosto.

12:oo – Baldanzi-Verona, incontro in corso adesso per chiudere la trattativa che porterebbe il classe 2003 della Roma in gialloblù.

11:57 – Reggiana, è fatta per Charlys Matheus Lima Pontes o più semplicemente Charlys, centrocampista brasiliano classe 2004 del Verona.

11:55 – Niente Sampdoria per Fellipe Jack: trattativa saltata. Ci sono Pescara o Spezia per il classe 2006 del Como

11:00 – Napoli, in uscita Luis Hasa va alla Carrarese in Serie B

10:45 – Cremonese, per la difesa spunta anche l’idea Mikayil Faye del Rennes, difensore senegalese classe 2004 ex Barcellona.

10.30 – In giornata previsti nuovi contatti Roma-Cagliari per Alessandro Romano. Molto dipenderà dagli altri possibili movimenti dei giallorossi a centrocampo.