Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di sabato 3 gennaio

13:15 – Fiorentina, terminate le pratiche burocratiche per Solomon. Il nuovo acquisto viola è regolarmente inserito in lista Serie A e sarà quindi a disposizione di Vanoli per la sfida di domenica 4 gennaio alle 15:00 contro la Cremonese

12:23 – Reggiana, vicino Lucas Pasquoto, difensore centrale classe 2005 dell’Avaí in Brasile.

12:20 – Come riporta Manuele Baiocchini per Sky Sport, il Verona ha acquistato il portiere brasiliano classe 2007 Arthur Borghi a parametro zero con una percentuale sulla rivendita. Era in scadenza con il Corinthians in estate, si aggregherà da subito alla prima squadra di Paolo Zanetti.