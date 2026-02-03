Questo sito contribuisce all'audience di

Calciomercato, trattative e ufficialità di martedì 3 febbraio

Lorenzo Renna 3 Febbraio 2026
Il mercato non è ancora finito per diversi campionati: tutte le notizie di calciomercato di martedì 3 febbraio

13.16 – Parma, ufficiale la cessione di Adrian Benedyczak: l’attaccante polacco si trasferisce al Kasımpaşa Spor Kulübü fino al termine della stagione

11.44 – Cesena, Vrioni alle firme: l’attaccante era svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Montreal

11.40 – Sampdoria, ecco Pierini: primo allenamento a Bogliasco per l’ala arrivata in prestito dal Sassuolo

 

10.37 – Como, ufficiale l’arrivo di Lahdo dall’Hammarby