Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di mercoledì 27 agosto.
09:30 – Edoardo Vergani, attaccante classe 2001, va al Frosinone.
09:05 – Lecce, ufficiale l’arrivo di Nikola Stulic. IL COMUNICATO: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Štulić dal Royale Charleroi Sporting Club. Il centravanti serbo classe 2001, che ha scelto il 9 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione per il successivo“.
09:00 – Carrarese, ufficiale l’arrivo di Bartosz Salamon. IL COMUNICATO: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Lech Poznan per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Salamon, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027, con l’opzione di un eventuale prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2028“.