Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di oggi, martedì 22 luglio 2025

11:10 – Hellas Verona, ufficiale il ritorno del difensore Nicolas Valentini in prestito con opzione di riscatto dalla Fiorentina.

11:00 – Sudtirol, ufficiale l’arrivo in attacco del classe 2001 Jonathan Italeng Ngock in prestito per un anno dall’Atalanta.

10:30 – Real Betis, ufficiale il ritorno in porta di Pau Lopez. Contratto fino al 2028 per lo spagnolo.

10:15 – Parma, accordo con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo di Edoardo Tigani, centrocampista classe 2006, già in prestito a Parma dallo scorso gennaio.