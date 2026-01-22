Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di giovedì 22 gennaio 2026
9.35 – Juve stabia, rifiutata l’offerta dallo Spezia di 300mila euro per Giuseppe Leone. Il club chiede i 500mila della clausola. Il giocatore è in scadenza.
9.25 – Juve Stabia, trattativa con il Perugia per Emanuele Torrasi. Il giocatore è in scadenza: giornata di oggi importante per capire se arriverà nel mercato di gennaio oppure a giugno. Previsto un contratto di un anno e mezzo.
9.2o – Bari, sondaggio per Valerio Mantovani del Mantova.