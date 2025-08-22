Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di venerdì 22 agosto
10:00 – Lecce, ufficiali l’arrivo di Siebert. IL COMUNICATO: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jamil Siebert dal Fortuna Düsseldorf. Il difensore centrale tedesco classe 2002, che ha scelto il 5 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due“.
9.45 – Torino, Bianay Balcot va in prestito alla Juve Stabia
09.30 – Palermo, ufficiale l’arrivo di Davide Veroli. IL COMUNICATO: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Davide Veroli. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero“.
8.45 – Genoa, chiusa la trattativa per Emil Bohinen al Venezia. Operazione da poco più di un milione bonus compresi. Su Vogliacco forte accelerata del Pisa