Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di giovedì 21 agosto.
10:15 – Reggiana, Andrija Novakovich è ufficialmente un nuovo giocatore del club. Il comunicato: “AC Reggiana comunica ufficialmente di avere acquisito a titolo definitivo dal Venezia l’attaccante Andrija Novakovich, che si lega al club granata firmando un contratto biennale con opzione di estensione per un’ulteriore stagione sportiva”. L’attaccante arriva dal Venezia.
10:00 – Cremonese, ufficiale la firma di Tonny Sanabria. Il comunicato: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Torino FC le prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria“.
09:50 – Sampdoria, depositato il contratto di Luigi Cherubini. Il centrocampista arriva dalla Roma.