Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di mercoledì 2 luglio

11:29 – Antonio Gala, centrocampista classe 2004 che nell’ultima stagione ha giocato tra Milan Futuro e Foggia, è finito nel mirino di diversi club: in Serie C lo segue l’Audace Cerignola, mentre in B la Reggiana ha mostrato apprezzamento per lui.