Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di venerdì 18 luglio

10:35 – Pescara, trattativa in corso per Massimo Coda, attaccante della Sampdoria.

10:33 – Pescara, oggi le firme di Leonardo Graziani. Il giocatore della Roma verrà inserito nell’operazione che porterà Arena in giallorosso.

10:10 – Como, ufficiale l’ingaggio a titolo definitivo dal Manchester City del centrocampista Maximo Perrone. Contratto fino al 2029 per l’argentino. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Máxi nella famiglia del Como con un contratto definitivo”, ha dichiarato l’allenatore Cesc Fàbregas ai canali del club. “Si è ambientato rapidamente durante la scorsa stagione, ha capito esattamente come vogliamo giocare ed è diventato una figura fondamentale per la squadra”.

09:30 – Palermo, ufficiale la cessione del difensore Dimitrios Nikolaou al Bari a titolo temporaneo.