Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di martedì 19 agosto

11:16 – Padova, ufficiale l’arrivo di Alessandro Sorrentino in prestito con diritto di riscatto dal Monza.

10:30 – Wolverhampton, ufficiale l’arrivo di Jackson Tchatchoua dall’Hellas Verona.

10:25 – Alessandro Fontanarosa saluta l’Inter: “Cinque anni non si possono spiegare semplicemente in due righe. Qui sono cresciuto come calciatore e come uomo quindi non mi resta che ringraziare tutti i compagni e tutte le persone che hanno fatto parte del mio percorso in questi anni. L’Inter per me è stata casa, una seconda famiglia, porterò con me tutti gli insegnamenti ricevuti e tutte le emozioni vissute consapevole di aver dato tutto in ogni allenamento e in ogni partita. Inizia ora per me una nuova sfida, ciao Inter grazie di tutto”. Ora c’è l’Avellino ad attenderlo.

10:20 – Padova, ufficiale: Andrea Antonello in prestito al Dolomiti Bellunesi.