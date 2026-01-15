Questo sito contribuisce all'audience di

Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Redazione 15 Gennaio 2026
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di giovedì 15 gennaio 2026

10.09Bari, per l’attacco piace Pandolfi del Catanzaro. Il giocatore era già stato cercato in estate.

09.38 – Come riportato da Emanuele SuperStar, il Modena ha bloccato Leonardo Cerri del Bari per l’attacco. Il classe 2003 può arrivare in caso di cessione di Pedro Mendes, che va verso lo Spezia.

08.00 – Ora è ufficiale il ritorno in Colombia di Luis Muriel: l’attaccante ex Atalanta ha firmato con lo Junior Baranquilla.