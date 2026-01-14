Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di mercoledì 14 gennaio
14:10 – Avellino, accordo con la Sampdoria per Riccio, difensore classe 2002 ma andranno capiti i tempi di recupero dall’infortunio prima di chiudere. In attacco sondaggio per Van Hooijdonk del NAC Breda ma servono due uscite. A centrocampo si continuano a seguire Saco e Ignacchiti.
13:30 – Sampdoria, ecco l’ufficialità di Matteo Palma, arriva in prestito secco dall’Udinese. Il comunicato del club blucerchiato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Palma (nato a Berlino, Germania, il 13 marzo 2008). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026“.
12.10 – Spezia, si tratta con la Juve Stabia per la clausola di Giuseppe Leone, centrocampista classe 2001. Il club ligure ha già fatto un’offerta al calciatore.
11:28 – Non solo Palma, in giornata la Sampdoria attende anche l’arrivo in città di Viti
11:00 – Juve Stabia, ecco Christian Dalle Mura. Il difensore classe 2002 arriva a titolo definitivo dal Cosenza
10:50 – Sampdoria, Palma è in sede per la firma. Arriva in prestito secco dall’Udinese
9:27 – Brugman e Bouah vicini alla Reggiana
9:25 – Atalanta, diverse squadre interessate a Cissé
9:20 – Frosinone, Davide Biraschi verso il prestito all’Eyüpspor Kulübü, in Turchia. Dopo l’esperienza con il Genoa, aveva già vissuto la SuperLig giocando con il Karagümrük.