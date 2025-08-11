Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di domenica 10 agosto
9:54 – Il Venezia sta chiudendo l’operazione per Michael Venturi dal Cosenza. Sempre dal Cosenza, l’Avellino sta prendendo Manuel Ricciardi.
9:13 – Slittano le visite mediche di Sebastiano Esposito con il Cagliari in programma nella mattinata di oggi: manca ancora l’ultimo ok dei due club.
8:34 – U.S Lecce, ufficiale la cessione in prestito oneroso con diritto di opzione e controopzione del classe 2005 Sebastian Esposito al Melbourne Victory FC.